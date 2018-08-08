Ступар: Арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота Динамо

Бывший арбитр ФИФА, а ныне – судейский эксперт Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитров в матче Славия – Динамо (1:1).

"В матче было два ключевых момента. В одном из них арбитр разобрался, а в другом не совсем. Однако для этого были свои причины. Ведь в том случае была сложная ситуация для рефери.

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Когда киевляне забивали гол в ворота Славии, то можно сказать, что на поле было два мяча. Однако второй мяч попал в поле тогда, когда происходила атака Динамо и, в принципе, он не был раздражителем для одной или другой команды, чтобы помешать игре, атаке, или защите. В этом эпизоде вопросов к арбитру нет.

Рефери четко видел, что защитник Славии на несколько сантиметров все-таки был ближе к линии ворот, чем Вербич. Командная работа судейской бригады была хорошей. Боковой арбитр в этой ситуации разобрался и мяч был забит по правилам.

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По забитого мяча Славией, то уже возникают вопросы. Говорить, что Кендзера нарушил правила – нет оснований. Был четко заблокирован мяч.

Нападающий Славии пробил и было видно, что нога пошла вверх, после чего он рухнул и схватился за правую ногу. Ему показалось, что сфолил Кендзера, но прикосновения защитника киевлян не было. Поляк получил желтую карточку и арбитр назначил 11-метровый удар, ошибившись", - цитирует Ступара Footboom.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.