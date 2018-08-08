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Буряк: Динамо забило гол з триметрового офсайду

10:33 1065 Читать на русском
Буряк: Динамо забило гол з триметрового офсайду
Леонід Буряк / ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Леонід Буряк поділився враженнями від матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо (1:1).

"Якщо відштовхуватися від стратегії двоматчевого протистояння, то Динамо зуміло здобути в Чехії хороший результат. Однак гра киян залишає бажати кращого. У "біло-синіх" було багато браку.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Я грав з чехами і знаю, що з ними завжди складно боротися. Чеські футболісти – фізично сильні і в боротьбі з ними дуже непросто домогтися прийнятного результату. А що стосується спеки, то в таку погоду теж потрібно вміти грати – фактично стоячи, без зайвих витрат енергії. Але для цього необхідно мати певний запас майстерності.

Динамо забило гол з триметрового офсайду. Просто боковий суддя не побачив атаку киян і помилився. Він запізнився з реакцією на дії киян, а Вербіча взагалі не помітив. Асистент рефері повинен був дати відмашку, адже положення поза грою було очевидне, однак не зробив цього, бо елементарно не бачив епізоду.

Але нам все одно, яким шляхом м'яч влучив у ворота суперника. Головне – є виїзний гол.

Славія – Динамо: найкращі миттєвості матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Пенальті у ворота Динамо? На мою думку, там був чистий пенальті плюс фол останньої надії. Добре ще, що арбітр не вилучив Кендзьору.

Зауважу, що в цьому поєдинку ми побачили два різних тайми в плані суддівства. До перерви воно було не найкращим і справедливим до Динамо, а в другому таймі – сприятливим для киян. Якби тільки не цей пенальті", – розповів Буряк Footbom.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Славія Прага - Динамо Ліга чемпіонів Леонід Буряк
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