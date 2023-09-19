"Коли я почув, що ми будемо грати в Гамбурзі та що вже куплено майже 37 тисяч абонементів, то зрозумів, що це будуть чудові матчі для нас. Ми любимо грати перед глядачами, відчувати підтримку. Ми знаємо, як німецький народ підтримує Україну та українських людей. Сподіваюся, ми зможемо зробити все можливе й отримати позитивний результат.

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Завжди хочеться сказати, що ми виграємо всі шість матчів, вийдемо з групи і все буде супер. Але я стримано дивлюся на якісь там прогнози і намагаюся бути чесним та відвертим щодо себе та інших. Я вважаю, що в нас дуже гарна, сильна команда, новий тренер з новими вимогами до футболістів, до команди, і ми звикаємо до цих вимог. Усі молоді хлопці теж звикають до цих вимог.

Матчі Ліги чемпіонів – це ігри із зовсім іншою інтенсивністю, ти граєш проти команд з великим досвідом. Можу сказати, що Шахтар готовий і зробить усе, аби здобути результат. Минулого року ніхто від нас не очікував такого результату, а ми вийшли і зробили. Тож хочемо зробити все можливе, аби в України була євровесна. Не треба говорити, а треба працювати, на кожен матч налаштовуватися та виконувати те, чого вимагає тренер.

Щодо Порту... Ми дивилися останні їхні ігри в чемпіонаті, де були три перемоги та одна нічия. Вони чудово виглядали минулого сезону в Лізі чемпіонів і дуже добре грали. Ця команда має багато технічних гравців, має дуже досвідчених гравців, як Пепе, якому 40 років. Це неймовірно! Тож, звісно, ми поважаємо Порту, але прагнемо грати у свій футбол та показати чудовий виступ для нашої країни і наших людей", – цитує Степаненка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Порту відбудеться вже сьогодні, 19 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів