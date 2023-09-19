Шахтар – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів
Шахтар в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зіграє з Порту. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі презентацію одного з ключових матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів 2022/23.
Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Ось ми й дочекались тебе, рідненька!... Ліга чемпіонів нарешті повернулася – і в найближчі три місяці без української команди в ній не обійдуться. Такі моменти слід смакувати, адже потрапляння в груповий етап напряму для представників УПЛ скоро закриється. Вже з наступного сезону нашому чемпіону доведеться пройти один раунд плей-офф.
Але то буде потім. Нині ж Шахтар грає у групі з Барселоною, Антверпеном і Порту. Квартет за рівнем цілком співставний з торішнім – за євровесну поборемось з бельгійцями, а за гіпотетичний вихід у 1/8 ЛЧ треба буде тягатись з Порту. Принаймні, так це виглядає зараз, а по ходу матчів розклад може змінитись дуже серйозно. Кому, як не "гірникам", про це знати?
Зустріч з Порту вже у 1-му турі виглядає доволі зручною. Якби починали з Антверпеном, то ставки були б занадто високі – із самого початку підопічні Патріка ван Леувена опинились би в ситуації, коли програвати не можна (і навіть нічия стала б неприємною). Нині ж у донеччан є право на помилку, а значить існує сенс зіграти розкуто, від душі. Тим паче, що у Гамбурзі команду гнатимуть вперед 50 тисячі вболівальників.
Благо, до середини вересня новий тренерський штаб Шахтаря встиг налагодити роботу в атаці. У перших турах УПЛ вона діяла у спрощеному режимі, однак зараз позиційний наступ "гірників" організований у досить цікаву систему. У ній не все ідеально – в кожному матчі є до чого дочепитись – але команда стала регулярно заходити в штрафний і створювати моменти по-різному, що приносить впевнені перемоги над українськими автобусами.
Пресингує Шахтар також досить переконливо. Втім, тут вже починаються нюанси. По-перше, ми ще не знаємо, наскільки тиск донеччан може бути ефективним у Лізі чемпіонів – і чи буде він там взагалі. Патрік ван Леувен у Зорі ставив прагматичну гру від контратак, як і Ігор Йовічевіч в єврокубках рік тому. На міжнародній арені донеччан поважають саме за систему виходу з оборони через інсайдів та флангові контрвипади.
По-друге, "помаранчево-чорні" намагаються високо накривати суперників в УПЛ, аби не втрачати контроль над м'ячем і тримати суперника на дистанції. Тільки за такого малюнку гра дається Шахтарю просто – якщо ж доводиться оборонятись на власній половині без м'яча, то починається паніка. Навіть Кривбас забивав донеччанам три голи.
Середня гострота ударів по воротах Різника до 4-го туру УПЛ залишалася другою в УПЛ – більше страждав тільки Федорівський з Оболоні. Особливо багато проблем виникає на флангах та при стандартах. І це в Україні! А сьогодні "гірників" екзаменуватиме Порту, проти якого доведеться відсиджуватись у блоці.
При першому погляді на нинішній Порту зажевріла надія, що "дракони" вже не настільки потужні, як рік тому. Останні їхні матчі в чемпіонаті виглядали доволі блідо – з Амадорою награли на 0,4 очікуваних голи, з Ароукою розписали 1:1, а перемогти Ріу Аве вдалося лишень завдяки двом голам у компенсований час. Забити більше двох м'ячів за гру підопічним Сержіу Консейсау досі не вдавалося.
Порту дійсно втратив у гостроті. Середній показник xG Порту впав з 2,18 до 1,74, середня дистанція ударів зросла з 16,5 метрів до 16,9, а середня кількість розрізних передач знизилась вдвічі. І це за відсутності масштабний кадрових втрат у атаці – так, за 60 мільйонів євро продали вінгера Отавіо, але інші лідери залишаються в строю.
А команда ще не зустрічалась з топовими суперниками (за виключенням Бенфіки в Суперкубку, де сталася поразка 0:2). Це – плюс для Шахтаря. Разом з тим, недооцінювати Порту в жодному разі не можна. Попри певний спад, "дракони" за більшістю статистичних показників йдуть другими після Бенфіки. В найгіршому випадку – третіми.
В обороні португальці теж не виблискують. Вперше залишити поле без пропущених голів команді вдалося лишень на минулих вихідних, а сьогодні вони ще й зіграють без провідного центрбека Маркао.
Проблемою є загальна в'язкість гри "драконів" та тактична гнучкість Сержіо Консейсау. Він може зіграти як у схемі 4-4-2, так і перебудуватись на 3-5-2. Саме останню модель Порту використовував проти Амадори в суботу, але у повторення цієї історії сьогодні чомусь не віриться.
Кадрова ситуація
Травма вибила центрбека Маркао. Між іншим, він є не тільки важливим футболістом оборони, а й одним з двох головних бомбардирів – в активі Івана аж два голи. Стільки ж забив форвард Тоні Мартінес.
Крім того, в поєдинку проти Амадори пошкодження зазнав 23-річний нападник Еванілсон, який тільки-тільки повернувся на поле після тривалого перебування у лазареті. У попередньому сезоні він провів 8 голів і 5 асистів, а Transfermarkt оцінює бразильця в 22 млн євро.
Шахтарю в сьогоднішній зустрічі не допоможуть одразу три центральних захисники – команда приїхала у Гамбург без Чигринського, Матвієнка та Бондара. Очевидно, що сьогодні місце в основі отримають Лемкін і Ракицький, яких перевірили у матчі з Оболонню.
В стрій повернувся Різник, який пропускав поєдинок з киянами через трагедію. Ну а до відсутності Траоре й Шведа вже всі звикли.
Орієнтовні склади на матч Шахтар – Порту
Шахтар: Різник – Конопля, Лемкін, Ракицький, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськів, Кащук – Сікан
Порту: Кошта – Жоау Маріу, Кардосо, Карму, Венделл – Пепе, Гонселас, Еуштакіо, Галену – Таремі, Мартінес
Прогноз "Футбол 24" – 1:1
Очевидно, що Порту – фаворит у всіх букмекерів, причому з солідним відривом. Інакше й бути не може. Для українських клубів вже сам факт виступів у Лізі чемпіонів є подією, в той час як від "драконів" вимагають вихід у 1/8 фіналу.
От тільки нинішній Порту далекий від тієї форми, яку команда демонструвала з Інтером. Атака у підопічних Сержіо Косейсау відчутно просіла, оборона завжди пропускає від аутсайдерів і середняків, а нині ще й кадрова ситуація непроста. В таких умовах португальці мають переживати не менше за українців – вони теж бояться пропустити контратаку й теж не вірять у свій захист.
Команди десь схожі за своїми проблемами й чеснотами. Між тим, Шахтар починає на своєму полі (нехай і в Гамбурзі). З огляду на всі ці фактори, ми ризикнемо поставити дуже сміливий прогноз – донеччани як мінімум не програють.
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