"Когда я услышал, что мы будем играть в Гамбурге и что уже куплено почти 37 тысяч абонементов, то понял, что это будут замечательные матчи для нас. Мы любим играть перед зрителями, чувствовать поддержку. Мы знаем, как немецкий народ поддерживает Украину и украинских людей. Надеюсь, мы сможем сделать все возможное и добыть положительный результат.

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Всегда хочется сказать, что мы выиграем все шесть матчей, выйдем из группы и все будет супер. Но я сдержанно смотрю на какие-то там прогнозы и стараюсь быть честным и откровенным по отношению к себе и другим. Я считаю, что у нас очень хорошая, сильная команда, новый тренер с новыми требованиями к футболистам, к команде, и мы привыкаем к этим требованиям. Все молодые ребята тоже привыкают к этим требованиям.

Матчи Лиги чемпионов – это игры с совсем другой интенсивностью, ты играешь против команд с большим опытом. Могу сказать, что Шахтер готов и сделает все, чтобы получить результат. В прошлом году никто от нас не ожидал такого результата, а мы вышли и сделали. Поэтому хотим сделать все возможное, чтобы у Украины была евровесна. Не надо говорить, а надо работать, на каждый матч настраиваться и выполнять то, чего требует тренер.

Относительно Порту... Мы смотрели их последние игры в чемпионате, где были три победы и одна ничья. Они прекрасно выглядели в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и очень хорошо играли. Эта команда имеет много техничных игроков, имеет очень опытных игроков, как Пепе, которому 40 лет. Поэтому, конечно, мы уважаем Порту, но стремимся играть в свой футбол и показать замечательное выступление для нашей страны и наших людей", – цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, поединок Шахтер – Порту состоится уже сегодня, 19 сентября. Начало встречи в 22:00.

Шахтер – Порту: анонс матча Лиги чемпионов