"Шахтар вирішив грати у Гамбурзі – у Варшаві цього разу було менш цікаво. Тут великий інтерес до міжнародних ігор. Продажі квитків кажуть, що це було хороше рішення – ми задоволені зміною стадіону.

Порту оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів із Шахтарем

Деякі захисники вибули ще кілька тижнів тому, і, на мою думку, інші гравці добре попрацювали за цей час на їхніх позиціях. Нам їх бракуватиме, але ми маємо достатньо якісних футболістів, щоб продовжувати прогресувати. Різник, який оплакує загибель брата на війні, приїхав з командою, а це означає, що він готовий грати.

Щодо суперника... Я завжди дуже уважно дивлюся на іноземні команди. Порту – одна з таких. Вона має такі ж уявлення про футбол, як і я, щодо розвитку молоді та надання їй можливостей у першій команді. Також у мене є багато друзів, які працювали і працюють у цьому клубі, тому я за ними уважно стежу.

Зміни до і після повномасштабного російського вторгнення? Це мій другий досвід в Україні. Я вже працював директором академії Шахтаря. Набагато складніше грати, переїжджати з одного міста в інше. Всі клуби, які беруть участь у чемпіонаті, намагаються робити все можливе, аби грати. Футбол в Україні прогресує і дає молодим українцям більше можливостей для розвитку.

Як Шахтар може допомогти Україні через футбол? Наразі для нас це єдиний спосіб допомогти: повідомити людям у світі про ситуацію в Україні, надаючи нашим гравцям можливість брати участь у міжнародних змаганнях. Тож є дві мети – грати у футбол і поширювати інформацію про поточні події в Україні", – цитує ван Леувена офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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