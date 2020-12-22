"За 3 дні до гри було тактичне навчання, на якому нам розповіли, як ми будемо діяти проти Інтера, і що я буду грати центрального захисника. Бувало, що я і раніше грав центрального захисника, зміщувався просто в зону, коли йшов захисник. Зараз просто відразу сідав у цю зону, тому для мене ця позиція знайома.

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Ніяких особливих питань у мене це не викликало. Я намагався підказувати хлопцям, бо я трохи старший. Я трохи нижче розташовувався і бачив картину перед собою. Коли потрібно було перебудовуватися, то я підказував", – поділився Степаненко у ефірі "Футбольного формату".

До слова, Тарас провів 15 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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