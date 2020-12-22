"За 3 дня до игры было тактическое занятие, на котором нам рассказали, как мы будем действовать против Интера, и я буду играть центрального защитника. Бывало, что я и раньше играл центрального защитника, уходил просто в зону, когда шел защитник. Сейчас же просто сразу садился в эту зону, поэтому для меня эта позиция знакома.

Коваленко заинтересовал сразу три клуба Серии А

Никаких особых вопросов у меня это не вызвало. Я пытался подсказывать ребятам, я немного старше. Я немного ниже располагался и видел картину перед собой. Когда нужно было сделать перестроение, то я подсказывал", – поделился Степаненко в эфире "Футбольного формата".

К слову, Тарас провел 15 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой