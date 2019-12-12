Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу гру

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував розгромну поразку своєї команди від Аталанти у 6 турі Ліги чемпіонів (0:3).

"Результат на табло, як то кажуть. Але я задаю собі питання: отримав би я другу жовту за такий фол, який був у Мурієля? Думаю, що отримав би взагалі без роздумів і розмов.

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Однак потрібно сказати і про те, що знову нас підводить дисципліна. Не можна отримувати такі червоні картки, адже навіть при рахунку 0:1 залишалося грати ще 25 хвилин. Також через дисципліну ми пропустили другий м'яч: постійно відпрацьовуємо стандарти, знаємо, хто яку позицію займає, а тут просто низом йде передача в штрафний, і ми пропускаємо гол. Я цього не розумію.

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Приношу вибачення за свою помилку: не бачив того гравця, який стояв перед воротами. Мені ззаду підказали, що я один. Подумав, скину м'яч на воротаря і ми швидко почнемо наступну атаку, а скинув на суперника, який забив. Для мене особисто цей епізод дуже неприємний.

Але потрібно йти далі. Ми будемо грати в Лізі Європи, і, можливо, в чомусь цей турнір для нас зараз кращий. Тобто молоді гравці наберуться досвіду, і ми зможемо пройти якомога далі. Але, знову ж таки, якщо не буде дисципліни, то... Наприклад, ми отримуємо жовті картки за те, що дехто відкидає м'яч, вибиває, а потім не їде на важливу гру із Зорею. Це питання поваги до команди, до клубу і вболівальників. Я вважаю, це неправильно.

Який би результат не був, потрібно ставитися з повагою до себе і до того клубу, який так багато для тебе зробив. Чому деякі люди грають з травмами, віддаються повністю і хочуть щось робити для цього клубу, навіть незважаючи на помилки, а інші дозволяють собі такі ситуації? Ось і отримуємо те, що отримуємо", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, в матчі 17-го туру УПЛ проти Олімпіка жовту картку за відкидку м'яча отримав Тайсон. Бразилець пропустить матч із Зорею, який відбудеться 14 грудня.

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