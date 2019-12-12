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"І навіщо VAR, клоуни?" – хавбек Шахтаря Тотовицький оцінив роботу арбітрів у матчі з Аталантою

13:24 1909 Читать на русском
"І навіщо VAR, клоуни?" – хавбек Шахтаря Тотовицький оцінив роботу арбітрів у матчі з Аталантою
Андрій Тотовицький / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький прокоментував один з епізодів матчу 6 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

На 55-й хвилині матчу форвард італійської команди Луїс Мурієль збив Додо неподалік штрафного майданчика Аталанти. На той момент у гравця вже була жовта картка, але арбітр матчу Фелікс Цвайєр прийняв рішення не вилучати Мурієля з поля.

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"І навіщо VAR? Клоуни. Чиста червона Мурієлю", – написав Тотовицький в інстаграмі.

Нагадаємо, протягом матчу Цвайєр прийняв декілька ключових рішень за допомогою VAR: він не зарахував гол Віктора Коваленка в першому таймі через офсайд, а на 66-й хвилині зарахував взяття воріт Тімоті Кастаня. Також німецький арбітр показав пряму червону картку захиснику Шахтаря Додо за фол проти Фройлера.

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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Шахтар - Аталанта Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький Фелікс Цвайєр Фелікс Цвайєр
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