"Два суперники – Інтер і Реал – ті ж самі, і додався Шериф. Група знову непроста, але як показує практика, для нашого клубу краще, коли ми граємо з топовими командами. Роберто Де Дзербі добре знає Інтер, ми прекрасно знаємо Реал, Шериф хоч і дебютант турніру, але теж незручна команда. Думаю, буде важко, але, як і минулого року, ми будемо битися за вихід з групи.

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З Інтером ми гратимемо вже третій сезон поспіль. Я можу обіцяти, що у нас легко очки ніхто не забере – всім дамо бій.

Я вже говорив, що нам важче потрапити в Лігу чемпіонів, ніж грати в групі. Нам десь і пощастило трохи, але, тим не менш, як сказав наш головний тренер, ми "показали яйця" і вийшли в групу. Тепер буде трохи легше – як мінімум є шість ігор, а не дві, менше психологічне навантаження на футболістів. Плюс ми зробимо правильні висновки і зіграємо краще.

А щодо недооцінки Шерифа... Вони за вихід в групу обіграли Динамо Загреб, з яким ми не так давно двічі зіграли внічию. Причому вдома розгромили їх 3:0, а повинно було бути 5:0. Так що потрібно бути дуже акуратними", – сказав Срна у коментарі Sport.ua.

Зазначимо, що "гірники" потрапили до групи D, де зіграють проти Інтера, Реала та молдовського Шерифа, який очолює українець Юрій Вернидуб.

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