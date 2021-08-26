"Інтер і Реал змінили тренерів, але, можливо, навіть поліпшили рівень. У групі є й Шериф – я не надто добре знаю цю команду, однак вони відмінно грали з Динамо Загреб. Після жеребкування Ліги чемпіонів завжди складно сказати, наскільки група легка або важка. У Лізі чемпіонів можна натрапити на Ліверпуль, Манчестер, ПСЖ... Просто гратимемо і подивимось.

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Інтер? Міцна команда із сильними футболістами. Вони змінили тренера. Тактично він, можна сказати, грає майже так само, як і попередній наставник. Інтер залишився без Лукаку та Хакімі, але підписав Джеко, Чалханоглу, Корреа, тому я вважаю, що в них дуже міцна команда.

Коли я був молодим, усі в Італії, звісно, дивилися на Реал, як на грандіозний клуб, грандіозну команду, де завжди виступали міцні футболісти. Можливо, через це я на прес-конференціях говорив про Реал. Насправді, останніми роками Барселона в Іспанії стала кращою, ніж Реал. Однак ми досі можемо вважати, що мадридський Реал – одна з найкращих, найсильніших команд у Європі. Вони чудово виступають, у них міцні футболісти. Гратимемо, подивимось, як буде на полі, побачимо наш рівень.

Шериф – "темна конячка" групи? Абсолютно ні. Ми дуже поважаємо Шериф – вони виграли 3:0 у загребського Динамо. Ми поважаємо всі команди, які виступають у Лізі чемпіонів. Насправді минулого сезону ми бачили, що Інтер, коли розпочався груповий етап, можливо, підійшов з іншими очікуваннями, проте зрештою закінчив на четвертому місці. У Лізі чемпіонів слід завжди поважати всіх і думати про кожен матч", – наводить слова Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Зазначимо, що "гірники" потрапили до групи D, де зіграють проти Інтера, Реала та молдовського Шерифа, який очолює українець Юрій Вернидуб.

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