"Два соперника – Интер и Реал – те же, и добавился Шериф. Группа снова непростая, но как показывает практика, для нашего клуба лучше, когда мы играем с топовыми командами. Роберто Де Дзерби хорошо знает Интер, мы прекрасно знаем Реал, Шериф хоть и дебютант турнира, но тоже неудобная команда. Думаю, будет трудно, но, как и в прошлом году, мы будем биться за выход из группы.

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С Интером мы будем играть уже третий сезон подряд. Я могу обещать, что у нас легко очки никто не заберет – всем дадим бой.

Я уже говорил, что нам труднее попасть в Лигу чемпионов, чем играть в группе. Нам где-то и повезло чуть-чуть, но, тем не менее, как сказал наш главный тренер, мы "показали яйца" и вышли в группу. Теперь будет немного легче – как минимум есть шесть игр, а не две, меньшая психологическая нагрузка на футболистов. Плюс мы сделаем правильные выводы и сыграем лучше.

А относительно недооценки Шерифа... Они за выход в группу обыграли Динамо Загреб, с которым мы недавно дважды сыграли вничью. Причем дома разгромили их 3:0, а должно было быть 5:0. Так что нужно быть очень аккуратными", – сказал Срна в комментарии Sport.ua.

Отметим, что "горняки" попали в группу D, где сыграют против Интера, Реала и молдавского Шерифа, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.

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