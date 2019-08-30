Срна оцінив перспективи Шахтаря після жеребкування Ліги чемпіонів

Асистент головного тренера донецького Шахтаря Даріо Срна, а в минулому капітан та лідер команди, поділився враженнями від жеребкування Ліги чемпіонів.

"Багатьох людей, з якими я зустрічався на полі, сьогодні вдалося побачити. Тому для мене починається цікаве нове життя у клубі, в якому я провів 15 років – це дуже приємно, мене все це цікавить. Звичайно, я буду допомагати Шахтарю, щоб клуб зростав як у Лізі чемпіонів, так і в чемпіонаті України.

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Жеребкування може як посміхнутися команді, так і відвернутися від неї. Третій раз поспіль гратимемо з Манчестер Сіті, вже добре знаємо англійців. Шахтар – це команда, яка регулярно грає в ЛЧ, у нас є досвід. Динамо Загреб – молода команда, яку я добре знаю. Багато молодих футболістів, знаю добре тренера. Аталанта – відмінний колектив, який посів високе місце у Серії А, грав у фіналі Кубка проти Лаціо. У нас хороша група, Шахтар 100% буде боротися за вихід до наступного раунду", – розповів Срна в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Шахтар потрапив у групу С, де зустрінеться з Манчестер Сіті, Аталантою та Динамо Загреб.

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