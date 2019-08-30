Срна оценил перспективы Шахтера после жеребьевки Лиги чемпионов

Ассистент главного тренера донецкого Шахтера Дарио Срна, а в прошлом капитан и лидер команды, поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов.

"Многих людей, с которыми я встречался на поле, сегодня удалось увидеть. Поэтому для меня начинается интересная новая жизнь в клубе, в котором я провел 15 лет – это очень приятно, меня все это интересует. Конечно, я буду помогать Шахтеру, чтобы клуб рос как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Украины.

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Жеребьевка может как улыбнуться команде, так и отвернуться от нее. Третий раз подряд будем играть с Манчестер Сити, уже хорошо знаем англичан. Шахтер – это команда, которая регулярно играет в ЛЧ, у нас есть опыт. Динамо Загреб – молодая команда, которую я хорошо знаю. Много молодых футболистов, знаю хорошо тренера. Аталанта — отличный коллектив, занявший высокое место в Серии А, играл в финале Кубка против Лацио. У нас хорошая группа, Шахтер 100% будет бороться за выход в следующий раунд ", – рассказал Срна в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Шахтер попал в группу С, где встретится с Манчестер Сити, Аталантой и Динамо Загреб.

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