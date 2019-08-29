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Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря

29 серпня 23:21 637 Читать на русском
Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря
ФК Шахтар

Донецький Шахтар дізнався точні дати поєдинків у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

За результатами жеребкування групового раунду "гірники" потрапили до квартету С, де зіграють проти Манчестер Сіті, Аталанти та загребського Динамо.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

Календар матчів Шахтаря у групі ЛІги чемпіонів:

Шахтар – Манчестер Сіті – 18 вересня, 19:55

Аталанта – Шахтар – 1 жовтня, 19:55

Шахтар – Динамо Загреб – 18 жовтня, 19:55

Динамо Загреб – Шахтар – 6 листопада, 22:00

Манчестер Сіті – Шахтар – 26 листопада, 22:00

Шахтар – Аталанта – 11 грудня, 19:55

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Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі
29 серпня
6262
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