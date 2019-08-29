Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря

Ліга Європи — 00:38 15
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Динамо та Олександрія дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – склад усіх кошиків для жеребкування
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Інтер офіційно оголосив про перехід СанчесаІталія — 29 серп 904
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"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 29 серп 6758
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Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордамиЛіга чемпіонів — 29 серп 679
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