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Зінченко – про жеребкування Ліги чемпіонів: Як взагалі можливо втретє поспіль потрапити на Шахтар?

10:43 1149 Читать на русском
Зінченко – про жеребкування Ліги чемпіонів: Як взагалі можливо втретє поспіль потрапити на Шахтар?
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від жеребкування Ліги чемпіонів.

"Як це взагалі можливо – три роки поспіль нам дістається Шахтар? Я радий, тому що нам знову доведеться зіграти проти моєї рідної команди, ми знову відвідаємо Україну. Всі хлопці були задоволені і щасливі.

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Я отримав стільки схвальних відгуків, що боюсь навіть про це говорити. Не можу сказати, що нам пощастило. Потрібно поважати будь-якого суперника. Недооцінка в Лізі чемпіонів карається.

Аталанта посіла третє місце в Серії А, що вже заслуговує на велику повагу. Вона вперше зіграє в Лізі чемпіонів. Нам потрібно просто виходити і показувати свою гру. Сподіваюся, Манчестер Сіті вийде з першого місця, а щодо другого місця – то вболіватиму за Шахтар", – поділився Зінченко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

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Теги
Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Аталанта Аталанта
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