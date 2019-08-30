Зінченко – про жеребкування Ліги чемпіонів: Як взагалі можливо втретє поспіль потрапити на Шахтар?

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від жеребкування Ліги чемпіонів.

"Як це взагалі можливо – три роки поспіль нам дістається Шахтар? Я радий, тому що нам знову доведеться зіграти проти моєї рідної команди, ми знову відвідаємо Україну. Всі хлопці були задоволені і щасливі.

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

Я отримав стільки схвальних відгуків, що боюсь навіть про це говорити. Не можу сказати, що нам пощастило. Потрібно поважати будь-якого суперника. Недооцінка в Лізі чемпіонів карається.

Аталанта посіла третє місце в Серії А, що вже заслуговує на велику повагу. Вона вперше зіграє в Лізі чемпіонів. Нам потрібно просто виходити і показувати свою гру. Сподіваюся, Манчестер Сіті вийде з першого місця, а щодо другого місця – то вболіватиму за Шахтар", – поділився Зінченко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів