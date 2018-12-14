Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ворскла поступилась Спортінгу в матчі 6 туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Спортінг – Ворскла.

Ліга Європи, 6 тур. Група E

Спортінг – Ворскла – 3:0

Голи: Монтеро, 17, Луїш, 35, Даллку, 44 (авт)

Ворскла не змогла дати гідного опору Спортінгу, ще до перерви пропустивши три м'ячі у власні ворота.

Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі Європи

Ворскла завершила Лігу Європи 2018/19 на 3 позиції групи E. Полтавці набрали 3 очки та випередили Карабах завдяки кращій різниці голів. Спортінг та Арсенал достроково вийшли у плей-офф турніру.