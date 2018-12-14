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ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА

Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ворскла поступилась Спортінгу в матчі 6 туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Спортінг – Ворскла.

Ліга Європи, 6 тур. Група E

Спортінг – Ворскла – 3:0

Голи: Монтеро, 17, Луїш, 35, Даллку, 44 (авт)

Ворскла не змогла дати гідного опору Спортінгу, ще до перерви пропустивши три м'ячі у власні ворота.

Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі Європи

Ворскла завершила Лігу Європи 2018/19 на 3 позиції групи E. Полтавці набрали 3 очки та випередили Карабах завдяки кращій різниці голів. Спортінг та Арсенал достроково вийшли у плей-офф турніру.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи6 турЖозе Альваладе (Лісабон)

Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

Спортінг Лісабон
Матч завершено
3 : 0
Ворскла
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Теги
Ліга Європи Спортінг Лісабон - Ворскла Ворскла Ворскла Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Відеоновини
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