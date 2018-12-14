Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі Європи

Ворскла поступилась Спортінгу в матчі 6 туру Ліги Європи 2018/19 та завершила свої виступи у єврокубках. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".
Ліга Європи, 6 тур. Група E
Спортінг – Ворскла – 3:0
Голи: Монтеро, 17, Луїш, 35, Даллку, 44 (авт)
Матч 6 туру Ліги Європи Спортінг – Ворскла в будь-якому разі ставав останнім для полтавців у єврокубках, адже команда Василя Сачка раніше втратила будь-які шанси на євровесну. Матч проти Спортінга був для Ворскли лише шансом грюкнути дверима. До слова, у поєдинку першого кола португальці лише на останніх хвилинах вирвали перемогу в Полтаві.
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Боротьби у матчі відверто не вийшло. Ще до перерви Ворскла пропустила тричі – забивали Монтеро та Луїш. Ардін Даллку відзначився голом у власні ворота. Монтеро на 17-й хвилині відкрив рахунок після помилки Артура та незлагоджених дій у захисті полтавців. Луїш завершив ефектну комбінацію Спортінга ударом у порожні ворота, а Даллку підсумував провальний перший тайм автоголом після прострілу з флангу.
У другому таймі глядачі голів не побачили. Ворскла дещо відвела гру від власних воріт, проте в атаці нічого не створила. Поєдинок так і завершився спокійною перемогою господарів з рахунком 3:0.
Ворскла завершила Лігу Європи 2018/19 на 3 позиції групи E. Полтавці набрали 3 очки та випередили Карабах завдяки кращій різниці голів. Спортінг та Арсенал достроково вийшли у плей-офф турніру.