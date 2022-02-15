Як відомо, в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо має зустрітися зі Спортінгом. Поєдинок, відповідно до результатів жеребкування, повинен відбутися 1 чи 2 березня у Києві. Однак португальці вирішили скористатися складною ситуацією в Україні, аби позбавити "біло-синіх" фактору свого поля.

Матч Динамо проти Спортінга в Юнацькій лізі УЄФА може відбутися на нейтральній території – португальці побоюються війни

За повідомленням Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", у понеділок, 14 лютого, представники Спортінга у зверненні до УЄФА заявили, що не полетять на поєдинок до Києва. Португальці посилаються на рекомендації МЗС та свого посольства в Україні. До звернення Спортінга було додано відповідні листи від цих органів. Натомість Динамо наполягає на проведенні матчу у Києві, крайній варіант – Львів.

У середу, 16 лютого, УЄФА оголосить рішення щодо місця проведення матчу. Серед найімовірніших варіантів – проведення поєдинку на нейтральному полі (розглядаються Кіпр та Туреччина).

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