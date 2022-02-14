Матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між Динамо та Спортінгом може бути перенесено на нейтральну територію, повідомляє Record.

Динамо U-19 дізналося суперника в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкування, весь шлях до фіналу

Згідно з жеребкуванням, зустріч має відбутися на домашньому полі "біло-синіх" 1 або 2 березня. Однак керівництво португальського клубу планує обговорити з киянами додаткове місце проведення матчу. Також португальський клуб розгляне всі альтернативні варіанти, як команда зможе дістатися до Києва.

Сторони можуть домовитись про проведення матчу на нейтральному полі у разі неможливості зіграти зустріч у країні, де планувалося спочатку (причиною цьому може стати повномасштабне вторгнення на територію України російських військ).

До слова, наразі уряд Португалії не радить своїм громадянам їхати в Україну і закликає якнайшвидше покинути нашу територію тим, хто перебуває в країні.

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