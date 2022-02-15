Как известно, в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА Динамо должно встретиться со Спортингом. Поединок, согласно жеребьевке, должен состояться 1 или 2 марта в Киеве. Однако португальцы решили воспользоваться сложной ситуацией в Украине, чтобы лишить "бело-синих" фактора своего поля.

Матч Динамо против Спортинга в Юношеской лиге УЕФА может пройти на нейтральной территории – португальцы боятся войны

По сообщению Telegram-канала "Динамо Киев Inside", в понедельник, 14 февраля, представители Спортинга в обращении к УЕФА заявили, что не полетят на поединок в Киев. Португальцы ссылаются на рекомендации МИДа и своего посольства в Украине. К обращению Спортинга были приложены соответствующие письма от этих органов. Динамо настаивает на проведении матча в Киеве, крайний вариант – Львов.

В среду, 16 февраля, УЕФА объявит решение о месте проведения матча. Среди наиболее вероятных вариантов – проведение поединка на нейтральном поле (рассматриваются Кипр и Турция).

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