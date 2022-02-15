От ми й дожили до повернення Ліги чемпіонів. Більшість вболівальників відкриють його поєдинком між ПСЖ й Реалом, але для хейтерів футбольної попси є ще й матч у Лісабоні – там Спортінг приймає Манчестер Сіті. Він важливий не тільки для португальців та англійців, а й для українців, адже на поле може вийти Зінченко.

Фаворит у цій парі очевидний. Манчестер Сіті домінує в Англії, відірвавшись на 9 очок від Ліверпуля й на 16 – від Челсі. Команда Пепа Гвардіоли пропустила найменше голів серед усіх команд топ-5 ліг Європи, у неї найменший xGA (гострота ударів суперників) й третій xG у Європі (більше моментів створюють тільки Ліверпуль та Баварія). В останніх 12 матчах "містяни" здобули 11 перемог і розписали одну нічию.

Писати про силу Манчестер Сіті можна безкінечно. Цим нікого не здивуєш. Проблемою для Спортінга є не фантастична форма чемпіона Англії, а відсутність явних слабких місць – колектив надзвичайно впевнено діє як у обороні, так і в атаці, а непереконливих поєдинків у них практично немає.

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Востаннє серйозні проблеми "містяни" відчули 1 січня у матчі з Арсеналом – лондонці високо й продумано пресингували підопічних Пепа Гвардіоли, користуючись слабким першим пасом у Аке. Крім того, "каноніри" класно трималися в блоці 4-4-2 й навіть провокували Сіті на агресивний пресинг власної оборони. Все це вимагало ідеальної позиційної роботи й топовї концентрації. Чи здатен на неї Спортінг?

Навряд чи. Португальський чемпіон демонструє симпатичний футбол, але його прорив у 1/8 фіналу ЛЧ став можливим завдяки слабенькій групі й фіаско дортмундської Борусії. У групі "леви" перемогли лишень "джмелів" та Бешікташ, зазнавши розгрому від Аяксу (ідейно й тактично близького до Сіті) – цього виявилось достатньо. Не хочеться цим фактом принизити Спортінг, але у Європі команда стрибнула вище голови.

Виступи у чемпіонаті лишень підтверджуть цю тезу. Підопічні Рубена Аморіма йдуть на другій позиції з відставанням від Порту в 6 очок, причому на вихідних "леви" розписали з головним конкурентом скандальну нічию. Крім того, в січні колектив програв Бразі (1:2), хоча й реабілітувався за невдачу – Спортінг бив Бенфіку у фіналу Кубка ліги з тим же рахунком. Словом, колектив бойовитий, але навіть у Португалії він не домінує.

Втім, господарям сьогодні може допомогти синдром Гвардіоли. Пеп любить перемудрити зі складом і тактикою на матчі ЛЧ – і це не випадковість, а система. Каталонець нервує у матчах на виліт, тож списувати Спортінг до стартового свистка не варто.

Кадрова ситуація

Вихід Зінченка у матчі проти Спортінга виглядає цілком вірогідним, адже Вокер пропускає матч через дискваліфікацію. Пепу доведеться перевести Канселу на правий фланг, звільнивши позицію для Олександра – до речі, коуч вихваляв українця після поєдинку проти Норвіча.

Крім Вокера, точно не зіграють Гріліш, Жезус та Палмер, які ще не встигли набрати форму після травм. Ну, і до відсутності Менді всі вже звикли.

У Спортінга кадрових проблем немає. Під питанням лишень участь Педроу Гонсалвеша.

Орієнтовні склади на матч Спортінг – Манчестер Сіті

Спортінг: Адан – Інасіо, Коатес, Феддаль – Порро, Палінья, Нуньєс, Рейс – Сарабія, Пауліньо, Сантуш

Манчестер Сіті: Едерсон – Зінченко, Лапорт, Діаш, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Сілва – Стерлінг, Фоден, Марез

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Спортінг у рідних стінах дасть бій. Можливо, господарі на куражі навіть заб'ють гол, але навряд чи варто очікувати на сенсацію. Манчестер Сіті занадто сильний для португальців. Ставимо на впевнену звитягу "містян".

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів