Усик звинувачений у брехні щодо травми – тренер Паркера звернувся до WBO
Енді Лі не залишив без уваги івент, у якому взяв участь Олександр Усик.
Енді Лі, тренер новозеландського боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), залишив коментар до відео танці українського абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) під час виступу співачки Надії Дорофєєвої.
"Як там травма спини?" – написав Лі та зазначив акаунт WBO.
Як відомо, раніше Усик попросив у WBO більше часу на організацію обов'язкового титульного бою з Джозефом Паркером, пославшись на травму спини.
