Олександр Усик та Даніель Дюбуа 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі зійдуться в бою за титул абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону. "Футбол 24" починає серію матеріалів з нагоди принципового протистояння.

27-річний британський боксер Даніель Дюбуа, який родом зі спокійного Гринвіча, що на південному сході (чи просто сході) Лондона, на сьогодні провів у своїй професійній кар’єрі 24 поєдинки. Виступам серед профі передував досить тривалий етап кар’єри Даніеля в аматорах. Там він провів 70 боїв, здобув 65 перемог, зазнав п’ять поразок.

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Дюбуа на прізвисько "Динаміт" був головною надією рідної Великої Британії на олімпійське золото Токіо-2020. Багато хто вірив у те, що він повторить шлях Ентоні Джошуа, Одлі Харрісона, Леннокса Льюїса та привезе додому головну нагороду Ігор. Але Даніель неприємно шокував: відмовився від планів вибороти олімпійське золото, заявивши, що "до 2020 року планує стати чемпіоном світу серед профі".

Виступи серед професіоналів Дюбуа розпочав 8 квітня 2017 року поєдинком проти земляка Маркуса Келлі. Старт Даніеля вийшов дуже й дуже швидким: вже на 35-й секунді бою він нокаутував суперника та здобув свою першу перемогу серед профі. На сьогодні в активі Дюбуа 22 перемоги у вже згаданих 24 профі-боях. Що цікаво, аж 21 раз Дюбуа був сильнішим за своїх суперників завдяки нокаутам. Два поєдинки Даніель програв.

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П’ять найпам’ятніших боїв Даніеля Дюбуа

5. Кевін Лерена (3 грудня 2022) – перемога ТКО 3 (12)

Суперником Дюбуа був досвідчений Кевін Лерена (28-1) з ПАР. Для Даніеля це був перший захист титулу регулярного чемпіона світу за версією WBA.

Вже у першому раунді Дюбуа побував у нокдауні, потім він ще двічі "брав коліно", але рефері поєдинок не зупиняв. У третьому раунді Дюбуа солідно струхнув Лерену перший раз, а на останніх секундах раунду повторив це вдруге. Після цього рефері зупинив бій і не дав змоги претенденту відновитися – Даніель здобув перемогу технічним нокаутом.

Одразу після бою Родні Берман, промоутер Лерени, заявив, що буде подано позов до WBA. Причина – дії рефері, які були названі упередженими. Мовляв, він дозволив Дюбуа вирішальний удар, коли вже пролунав сигнал про закінчення раунду, тобто він не був легальним.

4. Джозеф Джойс (28 листопада 2020) – поразка КО 10 (12)

Це був бій з купою поясів на кону. А саме, вакантним титулом чемпіона Європи за версією EBU, титулом чемпіона світу за версіями WBC Silver (1-й захист Дюбуа), WBO International (3-й захист Дюбуа), чемпіона Британської Співдружності (1-й захист Дюбуа) та чемпіона Великої Британії (1-й захист Дюбуа). Фаворитом поєдинку вважався Даніель (коефіцієнт на перемогу 4,28 проти 1,25). Втім, розв’язка виявилася не такою, як очікувалося.

І Дюбуа, і Джойс ще не мали поразок у своїй кар’єрі. Темп бою вони одразу задали високий. Даніель виглядав небезпечнішим за суперника, а той, своєю чергою, стійко тримав удар. У шостому раунді ліве око Дюбуа "з’їла" велика гематома, яка згодом обернулася для Даніеля поразкою. На 36-й секунді 10-го раунду він пропустив джеб від Джойса, після чого опустився на коліно та не підвівся до закінчення відліку рефері. Дюбуа програв вперше у кар’єрі, хоча на момент зупинки бою лідирував за очками у двох суддів, а третій віддав перевагу Джойсу.

Після поєдинку стало відомо, що Даніель отримав перелом орбітальної кістки очної ямки та пошкодження зорового нерва, а також мав кровотечу на сітківці лівого ока.

3. Філіп Хрговіч (1 липня 2024) – перемога ТКО 8 (12)

Дюбуа та Хрговіч зійшлися в андеркарді поєдинку Деонтея Вайлдера та Чжан Чжилея на вечорі боксу в Саудівській Аравії. Вони розіграли титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

Хрговіч спочатку домінував, бо британець мав проблемі із захистом та не виглядав впевнено. Все змінюватися на користь Дюбуа почало з третього раунду. Він додав у роботі ногами та став вдало застосовувати джеб. Філіп поступово згасав, до всього йому дуже заважала січка. З шостого раунду Дюбуа вже просто знущався з хорвата. У восьмому раунді на ринг був запрошений лікар, який порадив бій зупинити – британець здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

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2. Олександр Усик (26 серпня 2023) – поразка КО 9 (12)

Дюбуа, який володів поясом регулярного чемпіона світу за версією WBA, був змушений зустрітися з Олександром Усиком, який зокрема мав титул повноцінного чемпіона. Це була вимога організації. Команди боксерів щодо поєдинку між собою не домовилися, тому були проведені промоутерські торги, де перемогла заявка українського чемпіона.

У п’ятому раунді Дюбуа завдав удар Усику, який прийшовся нижче поясу. Рефері у рингу класифікував його саме так, тому Олександр отримав потрібний час на відновлення. Він склав майже чотири хвилини. Цей момент після поєдинку викликав досить жваве обговорення та однозначної оцінки не отримав.

У восьмому раунді Даніель був дуже активний, але під завісу пропустив серію від Усика та отримав нокдаун. Наступна трихвилинка стала завершальною: українець знову відправив у нокдаун британця. Той був готовий, за якого словами, продовжити поєдинок, але рефері його зупинив та зарахував перемогу Усику. На момент зупинки бою українець мав перевагу за оцінками у всіх трьох суддів за рингом.

1. Ентоні Джошуа (21 вересня 2024) – перемога КО 5 (12)

Для Дюбуа поки це найвеличніший бій, який приніс його перемогу, що стала сенсаційною. Даніель вийшов на ринг у статусі повноцінного чемпіона світу за версією IBF та проводив перший захист титулу. Даніель не був фаворитом. Цей статус мав Джошуа – екс-чемпіон WBA, WBO та IBF.

Уже у першому раунді рефері зафіксував нокдаун в Ентоні. У повітрі переповненого стадіону Вемблі, де відбувався бій, запахло апсетом. Після такого Дюбуа почав сильніше тиснути на Джошуа. У третьому раунді той знову зловив підлогу – рефері відрахував другий нокдаун. У наступному раунді Ентоні втретє отримав нокдаун. У п’ятому раунді Джошуа класним ударом влучив у Дюбуа, але той одразу двома жорсткими ударами справа відповів фавориту та відправив того у глибокий нокаут.

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