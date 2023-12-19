Баварія офіційно продовжила контракт із легендою клубу
Нападник Баварії Томас Мюллєр продовжить захищати кольори мюнхенців до 2025 року.
Мюллєр продовжив контракт із Баварією до літа 2025 року, інформує офіційний сайт німецького гранда. Термін попередньої угоди між гравцем і клубом закінчувався влітку 2024 року.
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"Я радий, що моя подорож у Баварії триває. Я хочу зіграти свою роль, щоб ми продовжували досягати успіху, як команда, так і весь клуб. Для мене важливо бути основою і допомагати направляти команду в правильному напрямку. Я хочу схвилювати наших уболівальників голами, передачами, своєю любов'ю до гри і пристрастю до футболу – і я сподіваюся, що завоюю ще багато титулів", – заявив Мюллєр.
Цього сезону Томас забив 2 м'ячі й оформив 4 асисти в 18 матчах за Баварію в усіх турнірах. Мюллєр виступає за першу команду з 2009 року. Зіграв 684 матчі, забив 237 голів і віддав 261 асист. Серед трофеїв – 12 чемпіонських титулів Бундесліги, дві ЛЧ та два Суперкубка УЄФА.
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