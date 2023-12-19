Мюллєр продовжив контракт із Баварією до літа 2025 року, інформує офіційний сайт німецького гранда. Термін попередньої угоди між гравцем і клубом закінчувався влітку 2024 року.

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"Я радий, що моя подорож у Баварії триває. Я хочу зіграти свою роль, щоб ми продовжували досягати успіху, як команда, так і весь клуб. Для мене важливо бути основою і допомагати направляти команду в правильному напрямку. Я хочу схвилювати наших уболівальників голами, передачами, своєю любов'ю до гри і пристрастю до футболу – і я сподіваюся, що завоюю ще багато титулів", – заявив Мюллєр.

Цього сезону Томас забив 2 м'ячі й оформив 4 асисти в 18 матчах за Баварію в усіх турнірах. Мюллєр виступає за першу команду з 2009 року. Зіграв 684 матчі, забив 237 голів і віддав 261 асист. Серед трофеїв – 12 чемпіонських титулів Бундесліги, дві ЛЧ та два Суперкубка УЄФА.

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