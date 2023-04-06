"Ми раді знову вітати Френка на Стемфорд Брідж. Френк – член Зали слави Прем'єр-ліги та легенда цього клубу. Ми продовжуємо наш ретельний процес пошуку постійного головного тренера, хочемо надати клубу і нашим вболівальникам чіткий і стабільний план на решту сезону.

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Хочемо створити для себе усі шанси на успіх, а Френк володіє всіма необхідними характеристиками та якостями, щоб привести нас до фінішу. У суботу в нас важлива гра проти Вулверхемптона, а потім ми зосередимось на чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реала наступного тижня. Челсі повністю підтримує Френка та сподівається отримати максимум у наступних іграх", – цитує співвласників сайт лондонців.

Нагадаємо, Лемпард очолюватиме команду до кінця поточного сезону. Він вже тренував Челсі з липня 2019-го по січень 2021-го. Останнім клубом легенди був Евертон, звідки його звільнили цієї зими.

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