Співвласники Челсі пояснили, навіщо запросили Лемпарда на тренерське крісло
Співвласники "синіх" Тодд Бьолі та Бехдад Егбалі прокоментували призначення Френка Лемпарда на місце Грема Поттера.
"Ми раді знову вітати Френка на Стемфорд Брідж. Френк – член Зали слави Прем'єр-ліги та легенда цього клубу. Ми продовжуємо наш ретельний процес пошуку постійного головного тренера, хочемо надати клубу і нашим вболівальникам чіткий і стабільний план на решту сезону.
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Хочемо створити для себе усі шанси на успіх, а Френк володіє всіма необхідними характеристиками та якостями, щоб привести нас до фінішу. У суботу в нас важлива гра проти Вулверхемптона, а потім ми зосередимось на чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реала наступного тижня. Челсі повністю підтримує Френка та сподівається отримати максимум у наступних іграх", – цитує співвласників сайт лондонців.
Нагадаємо, Лемпард очолюватиме команду до кінця поточного сезону. Він вже тренував Челсі з липня 2019-го по січень 2021-го. Останнім клубом легенди був Евертон, звідки його звільнили цієї зими.
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