Спарта Прага – Монако – 0:2 – відеоогляд матчу потенційного суперника Шахтаря
Монако здолав празьку Спарту в рамках 3-го раунду кваліфікації ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі
Спарта Прага – Монако – 0:2
Голи: Чуамені, 37, Фолланд, 59
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Монегаски без зайвих проблем забили у ворота суперника по голу в кожному із таймів – Чуамені замкнув подачу з кутового, а Фолланд завершив атаку, яку сам же розпочав.
Таким чином Монако став ближчим до раунду плей-офф, де переможець цієї пари зустрінеться із сильнішим у дуелі Шахтаря і Генка.
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