Монако здолав празьку Спарту в рамках 3-го раунду кваліфікації ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Спарта Прага – Монако – 0:2

Голи: Чуамені, 37, Фолланд, 59

Ліга чемпіонів: Рейнджерс пережив жах 3-х хвилин, Монако впорався зі Спартою, Шериф Вернидуба шокував Црвену Звезду

Монегаски без зайвих проблем забили у ворота суперника по голу в кожному із таймів – Чуамені замкнув подачу з кутового, а Фолланд завершив атаку, яку сам же розпочав.

Таким чином Монако став ближчим до раунду плей-офф, де переможець цієї пари зустрінеться із сильнішим у дуелі Шахтаря і Генка.

Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – заміни Де Дзербі врятували гру