Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Мальме – Рейнджерс – 2:1

Голи: Рієкс, 47, Бірманчевіч, 49 – Девіс, 90+5

Спарта Прага – Монако – 0:2

Голи: Чуамені, 37, Фолланд, 59

У Швеції місцевий чемпіон Мальме розіграв спокійний перший тайм із Рейнджерс, завдавши на двох усього двох ударів у площину воріт за 45 хвилин. А ось стартові хвилини другої половини відправили шотландців у нокдаун. Спершу Велько Бірманчевіч пасом знайшов у штрафному майданчику Серена Рієкса, а той прицільно пробив у нижній кут. Натомість за дві хвилини вже сербський хавбек узяв на себе роль голеадора, скориставшись вивіреною передачею Крістіансена. Отямитися від подвійного удару скандинавів підопічні Стівена Джеррарда довго не могли. Лише в доданий арбітром час ветеран Стівен Девіс забив надважливий м'яч "синіх", наважившись на удар із лінії штрафного.

Значно жвавіше почався двобій у Празі. Потенційні суперники Шахтаря у наступному раунді – Спарта і Монако – намагалися відповідати на випади один одного. Зокрема, на постріл Головіна після ривка (поруч зі стійкою) "червоні" відповіли неточним ударом Панака з меж карної зони. Далі Візнер міг забити монегаскам головою, але м'яч зрадницьки оминув ворота. Тим часом гості подібним моментом скористалися: Головін подав кутовий, а Олер'єн Чуамені ударом головою переграв Ніце. Оговтатися на старті другого тайму Монако нагоди пражанам не надав. На 57-й хвилині Кевін Фолланд після передачі Діопа ефектним пострілом від стійки подвоїв перевагу княжого клубу. Спарта намагалася забити бодай один м'яч, але фактично створила лише один момент. Це Пешек бив зі зручної позиції, але Нюбель впорався з цим випадом чехів.