Монако одолел пражскую Спарту в рамках 3-го раунда квалификации ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Спарта Прага – Монако – 0:2

Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59

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Монегаски без лишних проблем забили в ворота соперника по голу в каждом из таймов – Чуамени замкнул подачу с углового, а Фолланд завершил атаку, которую сам же начал.

Таким образом Монако стал ближе к плей-офф, где победитель этой пары встретится с сильнейшим в дуэли Шахтера и Генка.

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