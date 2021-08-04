Спарта Прага – Монако – 0:2 – видеообзор матча потенциального соперника Шахтера
Монако одолел пражскую Спарту в рамках 3-го раунда квалификации ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи
Спарта Прага – Монако – 0:2
Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59
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Монегаски без лишних проблем забили в ворота соперника по голу в каждом из таймов – Чуамени замкнул подачу с углового, а Фолланд завершил атаку, которую сам же начал.
Таким образом Монако стал ближе к плей-офф, где победитель этой пары встретится с сильнейшим в дуэли Шахтера и Генка.
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