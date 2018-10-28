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Спаллетті: Відсутність Мессі дасть Інтеру додаткові півсекунди на роздуми

24 жовтня 17:32 191 Читать на русском
Спаллетті: Відсутність Мессі дасть Інтеру додаткові півсекунди на роздуми
Лучано Спаллетті / фото із соцмереж

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті поділився очікуваннями напередодні матчу з Барселоною в Лізі чемпіонів.

"Коли б ти не грав з Барселоною, при таланті їх гравців на всіх позиціях, вони завжди будуть фаворитами матчу на Камп Ноу. У нас повинна бути велика віра в себе, що не переходить в зарозумілість. Ми повинні повторити успіхи останніх матчів та зберегти скромність.

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Навіть якщо ті, хто замінять Мессі, захочуть показати все, на що здатні, Ліонель – не такий гравець, як інші. Коли думаєш, що вже бачив все, він створює ще щось нове.

Важко сказати, що Вальверде робитиме під час відсутності Мессі, але я очікую схеми 4-3-3. Ймовірно, з Мессі Барселона була б сильнішою, але у них залишається безліч талановитих гравців на всіх позиціях. Але, можливо, без Мессі у нас будуть додаткові півсекунди на роздуми, перш ніж вони почнуть діяти", – цитує Спаллетті Football Italia.

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Барселона - Інтер: Середа 24 жовтня 2018

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Інтер Інтер Ліга чемпіонів Барселона - Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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