Спаллетти: Отсутствие Месси даст Интеру дополнительные полсекунды на размышления

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти поделился ожиданиями перед матчем с Барселоной в Лиге чемпионов.

"Когда бы ты не играл с Барселоной, при таланте их игроков на всех позициях, они всегда будут фаворитами матча на Камп Ноу. У нас должна быть большая вера в себя, не переходящая в высокомерие. Мы должны повторить успехи последних матчей и сохранить скромность.

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Даже если те, кто заменят Месси, захотят показать все, на что способны, Лионель – не такой игрок, как другие. Когда думаешь, что уже видел все, он создает еще что-то новое.

Трудно сказать, что Вальверде будет делать в отсутствии Месси, но я ожидаю схемы 4-3-3. Вероятно, с Месси Барселона была бы сильнее, но у них остается множество талантливых игроков на всех позициях. Но, возможно, без Месси у нас будут дополнительные полсекунды на размышления, прежде чем они начнут действовать", – цитирует Спаллетти Football Italia.

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