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Барселона – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

23 жовтня 18:32 216 Читать на русском
Барселона – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Барселона – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Барселона та Інтер поміряються силами в матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Барселона – Інтер відбудеться 24 жовтня на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Авторитетна контора William Hill навіть попри відсутність Ліонеля Мессі явним фаворитом зустрічі бачить Барселону – на каталонців пропонують поставити з коефіцієнтом 1.52. Перемога Інтера оцінюється пристойним коефіцієнтом – 5.80, а на нічию дають 4.60.

Фахівці контори Bwin дають схожі прогнози. На виграш команди Ернесто Вальверде виставили коефіцієнт 1.50. У той же час вікторія італійців оцінюється в 6.00, а на нічию можна зробити ставку з коефіцієнтом 4.60.

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Нагадаємо, після двох стартових турів Барселона та Інтер набрали по 6 очок та очолюють квартет B. У Тоттенхема та ПСВ, які зіграють між собою у паралельному матчі, по 0 балів.

Ліга чемпіонів3 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Інтер: Середа 24 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Інтер
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Теги
Барселона Барселона Ліга Європи Інтер Інтер Барселона - Інтер
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