Агентство Opinionway з 10 по 15 лютого проводило опитування вболівальників з Іспанії (804 особи), Італії (835), Німеччини (812), Англії (812) і Франції (800). Усім було поставлене однакове питання: "Чи підтримуєте ви створення Суперліги з 15 клубами-засновниками і 5 запрошеними?".

Дискваліфікації на Євро і ЧС та захист футболу від смерті – Чеферін розніс засновників Суперліги, УЄФА погрожує війною

У кожній країні більшість опитуваних виступила за революційний турнір, який повинен замінити Лігу чемпіонів, інформує La Sexta. Найбільша підтримка серед іспанців – 76% респондентів за Суперлігу. Найменший ентузіазм в англійців і німців – 59 і 57% відповідно.

Улюблені чипси Lay's у поєднанні з улюбленим Pepsi – відмінне доповнення до матчів Ліги Чемпіонів. Замовляй бокс для вболівальників, адже футбол смакує краще з Pepsi та Lay’s!

Нагадаємо, до списку клубів-засновників увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі