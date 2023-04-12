"Манчестер Сіті мав шанси в першому таймі, але ми теж. Ми грали проти дуже хорошої команди, але у нас теж були моменти, які ми не змогли реалізувати. Манчестер Сіті грали краще за нас. Рахунок 3:0, але вони могли забити 4 або 5 м'ячів. Соромно так віддавати гру.

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Ми повинні залишатися єдиними. Але ми знаємо, що у футболі може бути все. Найголовніше – залишатися єдиними, проаналізувати цей матч і дивитися вперед, тому що попереду ще багато важливих ігор", – цитує захисника мюнхенців L'equipe.

Нагадаємо, що Баварія програла Манчестер Сіті з рахунком 3:0 у першій чвертьфінальній зустрічі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь між командами відбудеться в Мюнхені 19 квітня.

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