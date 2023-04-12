"Манчестер Сити имел шансы в первом тайме, но мы тоже. Мы играли против очень хорошей команды, но у нас тоже были моменты, которые мы не смогли реализовать. Манчестер Сити играли лучше нас. Счет 3:0, но они могли забить 4 или 5 мячей. Стыдно так отдавать игру.

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Мы должны оставаться единственными. Но мы знаем, что в футболе может быть все. Самое главное – оставаться едиными, проанализировать этот матч и смотреть вперед, потому что впереди еще много важных игр", – цитирует защитника мюнхенцев. L'equipe.

Напомним, что Бавария проиграла Манчестер Сити со счетом 3:0 в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 19 апреля.

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