"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я б повернув 1-2 голи, які забили нам, бо це забагато. Думаю, нашим гравцям трохи не вистачило впевненості та форми.

Гольовий пас Холанда в стилі де Брюйне у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Баварія – 3:0

Звичайно, результат для нас гіркий. Я навіть трохи закохався у свою команду, в те, як вони грали. Навіть якщо це звучить дивно, це було дуже весело", – цитує Тухеля ВВС.

Нагадаємо, Баварія у боротьбі за півфінал найпрестижнішого євротурніру пропустила три сухих голи від Манчестер Сіті і значно ускладнила свої шанси на вихід у наступний раунд змагань.

Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 Ліги чемпіонів – Гвардіола не перемудрував і насмілився добити Тухеля