"Я більше розчарований не тим, що програли з таким рахунком, а тим, як це було зроблено – безвольно, зі старою ідеєю, яка, на жаль, з новим тренерським штабом абсолютно не розвивається. Нинішня гра Шахтаря, вважаю, вимагає радикальніших змін.

Шахтар – Реал – 0:5 – відео голів і огляд матчу

По-перше, грати в квадрат у футболі вже не можна, це не приносить результат. Грати потрібно з воротами. А контролювати м'яч тільки заради того, щоб набрати велику кількість передач, без загострення, без бажання бігати і вриватися у чужий штрафний майданчик, без передач, без нагнітання і боротьби – з таким підходом ти приречений. Можна хіба що не дати супернику забивати, і то, за умови, якщо ти не віддаси йому м'яч. Якщо ж ти контроль конвертуєш ще в якусь гостроту, швидкість, агресію на чужій половині поля – тоді можна розраховувати на результат. Цей компонент у Шахтаря відсутній зовсім.

До того ж, багато проблем з вибором гравців по позиціях і ставленням самих гравців до розуміння того стилю, який хоче прищепити команді Де Дзербі. Реалу Шахтар програв за всіма компонентами – підходом, вибором тактики тренерами, кількістю браку у простих ситуаціях, морально-вольовими якостями і т. д. Єдиний компонент, де перевершили – рух в рамках загального кілометражу. Але це слабка втіха, адже видавити з цього команда нічого не змогла.

Позиція центрфорварда – ми вчергове переконалися, що нападника у нас немає. Фернандо на цій позиції викликає величезне розчарування. Але я б не хотів виділяти когось персонально, того ж Кривцова. Абсолютно вся команда, всі гравці Шахтаря виявилися настільки не готові до гри, що для мене це було одночасно і дуже великим подивом, і розчаруванням.

Команда явно переоцінила свої можливості після перемоги над Зорею. Футболісти Шахтаря опинились в полоні ілюзії, що маховик гри розгойдався, і тепер все піде по накатаній, будуть моменти і все інше. Зазвичай результатом таких перемог буває поганий на той момент суперник. Думаю, що на тлі такого Шахтаря у складі Реала блищали абсолютно всі – Модріч, Кроос. Бензема взагалі, що хотів, те й робив. Тут хоч кожному "Золотий м'яч" давай.

Щодо перспектив Шахтаря у нинішній Лізі чемпіонів і єврокубковому сезоні взагалі... Треба керуватися девізом "все втрачено, окрім честі". Честь клубу ніхто не скасовував, і відстоювати її треба у будь-якому випадку, однозначно не так, як команда грала проти мадридців, особливо останні півгодини. Хотілося б бачити в іграх, що залишилися, набагато більше самовіддачі, бажання, відповідальності. Гіркі уроки іноді корисніші, ніж випадкові перемоги. Іноді треба опуститися на землю, вимаститися у грязюці, а потім вилізти з цієї ями, піднятися на ноги і знову йти вперед. Саме через такі етапи і відбувається становлення команд", – сказав Сопко у коментарі FootBoom.

Реал знищив Шахтар, забивши п'ять голів – фіаско менеджменту "гірників", проблема догматизму Де Дзербі і тактичний крах