"Я больше разочарован не тем, что проиграли с таким счетом, а тем, как это было сделано – безвольно, со старой идеей, которая, к сожалению, с новым тренерским штабом совершенно не развивается. Нынешняя игра Шахтера, считаю, требует радикальных изменений.

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

Во-первых, играть в квадрат в футболе уже нельзя, это не приносит результат. Играть нужно с воротами. А контролировать мяч только ради того, чтобы набрать большое количество передач, без обострения, без желания бегать и врываться в чужую штрафную, без передач, без нагнетания и борьбы – с таким подходом ты обречен. Можно разве что не дать сопернику забивать, и то, при условии, если ты не отдашь ему мяч. А если ты контроль конвертирует еще в какую-то остроту, скорость, агрессию на чужой половине поля – тогда можно рассчитывать на результат. Этот компонент у Шахтера отсутствует вовсе.

К тому же, множество проблем с выбором игроков по позициям и отношением самих игроков к пониманию того стиля, который хочет привить команде Де Дзерби. Реалу Шахтер проиграл по всем компонентам – пподходу, выбору тактики тренерами, количеству брака в простых ситуациях, морально-волевым качествам и так далее. Единственный компонент, где превзошли – движение в рамках общего километража. Но это слабое утешение, ведь выдавить из этого команда ничего не смогла.

Позиция центрфорварда – мы в очередной раз убедились, что нападающего у нас нет. Фернандо на этой позиции вызывает огромное разочарование. Но я бы не хотел выделять кого-то персонально, того же Кривцова. Абсолютно вся команда, все игроки Шахтера оказались настолько не готовы к игре, что для меня это было одновременно и очень большим удивлением, и разочарованием.

Команда явно переоценила свои возможности после победы над Зарей. Футболисты Шахтера оказались в плену иллюзии, что маховик игры раскачался, и теперь все пойдет по накатанной, будут моменты и все остальное. Обычно результатом таких побед бывает плохой на тот момент соперник. Думаю, что на фоне такого Шахтера в составе Реала блистали абсолютно все – Модрич, Кроос. Бензема вообще, что хотел, то и делал. Тут хоть каждому "Золотой мяч" давай.

Относительно перспектив Шахтера в нынешней Лиге чемпионов и еврокубковом сезоне вообще... Надо руководствоваться девизом "все потеряно, кроме чести". Честь клуба никто не отменял, и отстаивать ее нужно в любом случае, однозначно не так, как команда играла против мадридцев, особенно последние полчаса. Хотелось бы видеть в оставшихся играх гораздо больше самоотдачи, желания, ответственности. Горькие уроки иногда полезнее, чем случайные победы. Иногда надо опуститься на землю, замазаться в грязи, а потом вылезти из этой ямы, подняться на ноги и опять идти вперед. Именно через такие этапы и происходит становление команд", – сказал Сопко в комментарии FootBoom.

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