Шахтар приймає Реал Мадрид у 3-му турі ЛЧ 2021/22 на НСК Олімпійський. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Реал Мадрид, стартував о 22:00. Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів приймає київський НСК Олімпійський. На момент початку гри "гірники" набрали 1 пункт і замикали турнірну таблицю групи D. Реал з 3-ма очками перебував на другій позиції. Сенсаційний лідер квартету – Шериф – у паралельному матчі протистоїть міланському Інтеру.

На 37-й хвилині Реал повів у рахунку. Сергій Кривцов вразив власні ворота, перекинувши Трубіна після прострілу Лукаса Васкеса з правого флангу. Цей гол став єдиним до перерви.