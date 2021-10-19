Шахтар підходив до домашньої зустрічі проти мадридського Реала в статусі аутсайдера групи D, набравши всього 1 заліковий бал, тож команда Роберто Де Дзербі мала за будь-яких умов чіплятись за очки. Дві перемоги над "бланкос" у попередньому сезоні та їхнє фіаско з Шерифом дозволили робити оптимістичні прогнози щодо результату в Києві – тим паче, що і в Ла Лізі "вершкові" не знали перемог протягом двох турів поспіль. Втім, у цьому крилася і небезпека – підопічні Карло Анчелотті явно не збиралися продовжувати безвиграшну серію до 4-х матчів. Тим паче, в поєдинку проти донеччан.

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Роберто Де Дзербі дещо здивував своїм стартовим складом, залишивши у запасі Степаненка й довіривши фланги атаки Соломону й Тете. Лівого фулбека грав Ісмаїлі, в опорній зоні поруч з Майконом діяв Алан Патрік. У воротах вийшов Трубін, а травмованого Матвієнка замінив Кривцов, який приміряв капітанську пов'язку. На вістрі атаки прогнозовано розташувався Фернандо.

Карло Анчелотті виставив максимально сильний склад, який тільки міг виставити Реал, з огляду на кадрову ситуацію. За відсутності Азара й Бейла поруч з Бензема вийшли Родріго та Вінісіус, трійка Кроос-Каземіро-Модріч цементувала центр, Менді закрив лівий фланг оборони, а Васкес працював на правому. Лунін залишився у запасі.

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Перший тайм виявився одночасно і цікавим, і нудним. Шахтар намагався діяти сміливо, високо накриваючи Реал, виходячи з оборони через короткі передачі й вилітаючи у швидкі контратаки, однак при цьому у "гірників" виникали розриви, а інтенсивності у боротьбі не вистачало – бразильська атака часто недопрацьовувала при поверненні назад. Мадридці, своєю чергою, з кожною хвилиною збільшували частку володіння м'ячем, досить легко вириваючись з-під тиску й завершуючи позиційні атаки ударами. З одного боку, їх було аж 15, з іншого – переважна більшість пострілів пройшла з дальньої дистанції й не становила проблем. Тим не менш, Трубіну довелося виконати 5 сейвів.

Від середини першого тайму на полі взагалі стало нудно. Реал, звісно, був активнішим, але в цілому все йшло до заслуженої нульової нічиї й перерви. На жаль, за 8 хвилин до неї сталася катастрофа: гості ефектно вийшли з-під пресингу на фланзі, розігравши класну комбінацію з пасом на Модріча, а Лука, побачивши ривок Бензема на лінію штрафного, виконав закидання – Кривцов же у спробі перервати його вибив м'яч, перекинувши при цьому Трубіна – "шкіряний" залетів у ворота. 0:2. Вдвічі прикрим цей автогол став після перегляду повтору, на якому було помітно офсайд Каріма.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. У роздягальні Роберто Де Дзербі змушений був провести заміни, випустивши Марлоса й Маркоса Антоніо замість Тете й Соломона. Шахтарю необхідно було відіграти автогол, однак вже через п'ять хвилин після відновлення гри донеччани привезли собі 0:2. Додо на власній половині вкинув аут на ногу Бензема, той змістився в центр і віддав пас на Модріча в зону перед штрафним, а Лука у дотик розрізав оборону "гірників" – Вінісіус вийшов віч-на-віч з Трубіним і переграв його.

Шахтар на 55-й хвилині огризнувся вриванням Фернандо на лівий кут воротарського з подальшим ударом, але він виявився занадто простим для Куртуа. Здавалося, що варто забити всього один м'яч, аби відродити інтригу, однак вже на 56-й Реал вбив її у жорстокій формі – Вінісіус увійшов у штрафний, обіграв Додо й Кривцова й вистрілив метрів з шести з-під Марлона в ближню дев'ятку. 0:3. На 65-й же "вершкові" торпедували "гірників" в четвертий раз: Вінісіус прорвався лівим флангом і прострілив на 11 метрів, а Родріго замкнув у дотик – 0:4.

Перший реально гольовий момент господарі створили аж на 67-й хвилині, коли Фернандо отримав черпачок від Педрінью й пробив з меж карного майданчика "шведою". Куртуа виконав крутий сейв, а потім ще й взяв добивання Марлоса! Це був передостанній момент Шахтаря у зустрічі. Ще один матиме Мудрик, який не зможе переграти Куртуа в ближньому бою, однак це станеться аж перед фінальним свистком.

Карло Анчелотті після цього почав знімати з гри лідерів. На останні 20 хвилин випустив Вальверде, Камавінгу, Асенсіо, а потім ще й Вальєхо. Гості вже відверто гралися з Шахтарем, загострюючи час від часу. Запоровши кілька хороших атак в основний час, гості довершили помсту у компенсований – Асенсіо виконав закидання з глибини, а Бензема, уникнувши офсайду, прийняв м'яч прямо перед Трубіним. 0:5. Цей гол став останнім у зустрічі.

Таким чином, Шахтар залишився на дні турнірної таблиці групи D, маючи в активі всього 1 заліковий бал. Реал, набравши 6 залікових балів, піднявся на другу позицію.

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