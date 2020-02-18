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Сон сломал руку и пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов – очередная потеря лидера для Тоттенхэма

14:32 96 Читати українською
Сон сломал руку и пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов – очередная потеря лидера для Тоттенхэма
Сон Хын Мин / BBC

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин не сможет помочь команде в ближайших матчах.

 

Южнокореец сломал правую руку во время матча против Астон Виллы (3:2), сообщает официальный сайт "шпор".

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Сону придется делать операцию, ориентировочный срок восстановления – 6-8 недель. Таким образом, звезда Тоттенхэма пропустит оба матча 1/8 Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (19 февраля и 10 марта) и важнейшее противостояния с Челси в 27 туре АПЛ (22 февраля). К слову, именно Сон принес лондонцам победу над Астон Виллой, оформив дубль.

Тоттенхэм не впервые в сезоне страдает от потери ключевого игрока. Лидер атак команды Харри Кейн рискует не выйти на поле до конца текущей кампании из-за разрыва сухожилия колена.

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