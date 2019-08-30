Соломон – про жеребкування Ліги чемпіонів: Всі знають, що з нами буде непросто

Вінгер Шахтаря Манор Соломон прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів.

"Поки я не вирішив, радіти результатами жеребкування чи ні. Всі знають, що буде дуже складно. Нам випали три сильні команди. Звичайно, Манчестер Сіті – це фаворит нашої групи. Ми віддамо всі сили, щоб пройти далі.

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За Манчестер Сіті грають футболісти топ-рівня. Я б виділив де Брюйне і Стерлінга. Зінченко теж дуже хороший гравець. Не знаю, чи будуть суперники вважати Шахтар теж фаворитом на вихід з групи, але всі знають, що з нами буде непросто. Ми щороку граємо в єврокубках і у нас багато досвідчених гравців.

Динамо Загреб – непростий суперник. Більше дізнаємося про цю команду, коли будемо готуватися до матчів.

Раніше я не грав в Лізі чемпіонів. Це буде мій перший раз. Я дуже щасливий, що зіграю в цьому турнірі", – цитує Манора Соломона Тribuna.com.

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