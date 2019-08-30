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Соломон – о жеребьевке Лиги чемпионов: Все знают, что с нами будет непросто

06:30 3 Читати українською
Соломон – о жеребьевке Лиги чемпионов: Все знают, что с нами будет непросто
Манор Соломон / фото: ФК Шахтер

Вингер Шахтера Манор Соломон прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

"Пока я не решил, радоваться результатам жеребьевки или нет. Все знают, что будет очень сложно. Нам выпали три сильные команды. Конечно, Манчестер Сити – это фаворит нашей группы. Мы отдадим все силы, чтобы пройти дальше.

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За Манчестер Сити играют футболисты топ-уровня. Я бы выделил де Брюйне и Стерлинга. Зинченко тоже очень хороший игрок. Не знаю, будут ли соперники считать Шахтер тоже фаворитом на выход из группы, но все знают, что с нами будет непросто. Мы ежегодно играем в еврокубках и у нас много опытных игроков.

Динамо Загреб – непростой соперник. Больше узнаем об этой команде, когда будем готовиться к матчам.

Раньше я не играл в Лиге чемпионов. Это будет мой первый раз. Я очень счастлив, что сыграю в этом турнире", – цитирует Манора Соломона Тribuna.com.

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