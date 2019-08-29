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Каштру прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для Шахтаря

20:46 1372 Читать на русском
Каштру прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для Шахтаря
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру запевнив, що "гірники" добре підготуються до усіх суперників у групі Ліги чемпіонів.

"Розглядаємо цю групу як хорошу можливість. У наших суперників кардинально різні стилі гри. Це змусить нас витратити дуже багато часу для аналізу. Але це нормально в контексті Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

Загребське Динамо полюбляє будувати свої атаки завдяки трикутникам на флангах. У них дуже хороші показники як в атаці, так і в захисті. Манчестер Сіті прагне володіти м'ячем на полі суперника, домінувати. Увесь світ знає, як Ман Сіті поводить себе на полі. Багато команд та тренерів черпають натхнення зі стилю гри манкуніанців. У них багато індивідуально сильних гравців, які також сильні колективно.

Це група трьох чемпіонів, а також є команда, яка вперше бере участь у Лізі чемпіонів, – це Аталанта. Гасперіні дуже любить захищатися за схемою з п'ятьма захисниками. Гравці бергамасків завжди дуже добре підготовлені і люблять швидко проводити свої атаки.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

У Шахтаря дуже сильна команда, яка комфортно почуває себе на полі. Повторюсь, у нас є хороша можливість проявити себе. Впевнений, що Шахтар стане незручним суперником для всіх команд у нашій групі", – сказав Каштру в ефірі Шахтар TV.

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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря
11:22
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Теги
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