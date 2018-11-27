toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Соларі: У матчі з Ромою Реал покаже свій реальний рівень

13:07 172 Читать на русском
Соларі: У матчі з Ромою Реал покаже свій реальний рівень
Сантьяго Соларі / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі має намір реабілітувати себе і команду в матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти Роми.

"Ми повинні зробити те, що завжди робила ця команда – показати всім свій реальний рівень. Це легко і в той же час важко. Ми зазнали тяжкої поразки в суботу, але вона вже в минулому. Ми проаналізували той матч і дивимося вперед.

Рома – Реал: Де Россі та Пасторе пропустять матч

Зараз для нас кожен матч – хрещення вогнем. Але скільки б Реал не падав, ми завжди піднімаємося, адже наш клуб – найуспішніший в світі", – цитує Соларі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Рома – Реал відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

Реал та Баварія знову зганьбились, Гвардіола знущається над командою Ярмоленка: головні підсумки євровікенду

Ліга чемпіонів5 турОлімпіко (Рим)

Рома - Реал Мадрид: Вівторок 27 листопада 2018

Рома
до матчу
5
год
:
37
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Рома - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
37
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук