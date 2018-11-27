Соларі: У матчі з Ромою Реал покаже свій реальний рівень

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі має намір реабілітувати себе і команду в матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти Роми.

"Ми повинні зробити те, що завжди робила ця команда – показати всім свій реальний рівень. Це легко і в той же час важко. Ми зазнали тяжкої поразки в суботу, але вона вже в минулому. Ми проаналізували той матч і дивимося вперед.

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Зараз для нас кожен матч – хрещення вогнем. Але скільки б Реал не падав, ми завжди піднімаємося, адже наш клуб – найуспішніший в світі", – цитує Соларі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Рома – Реал відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

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