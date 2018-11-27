Солари: В матче с Ромой Реал покажет свой реальный уровень

Главный тренер Реала Сантьяго Солари намерен реабилитировать себя и команду в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против Ромы.

"Мы должны сделать то, что всегда делала эта команда – показать всем свой реальный уровень. Это легко и в то же время трудно. Мы потерпели тяжелое поражение в субботу, но оно уже в прошлом. Мы проанализировали тот матч и смотрим вперед.

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Сейчас для нас каждый матч – крещение огнем. Но сколько бы Реал не падал, мы всегда поднимаемся, ведь наш клуб – самый успешный в мире", – цитирует Солари официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Рома – Реал состоится 27 ноября, начало в 22:00.

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