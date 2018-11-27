Рома – Реал: Де Россі та Пасторе пропустять матч

Півзахисники італійської Роми Даніеле Де Россі та Хав'єр Пасторе не допоможуть "вовкам" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Провідні хавбеки римлян не зіграють із "вершковими". Вони не потрапили до заявки Роми на матч, оприлюдненої в офіційному твіттері клубу.

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Де Россі продовжує відчувати дискомфорт через травму коліна, якої зазнав ще в жовтні. Натомість аргентинець Пасторе не встиг оговтатися від ушкодження литкового м'яза, отриманого 3 тижні тому.

Відзначимо, що матч Рома – Реал відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок поєдинку о 22:00.