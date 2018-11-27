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Рома – Реал: Де Россі та Пасторе пропустять матч

07:30 0 Читать на русском
Рома – Реал: Де Россі та Пасторе пропустять матч
Даніеле Де Россі / Reuters

Півзахисники італійської Роми Даніеле Де Россі та Хав'єр Пасторе не допоможуть "вовкам" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Провідні хавбеки римлян не зіграють із "вершковими". Вони не потрапили до заявки Роми на матч, оприлюдненої в офіційному твіттері клубу.

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Де Россі продовжує відчувати дискомфорт через травму коліна, якої зазнав ще в жовтні. Натомість аргентинець Пасторе не встиг оговтатися від ушкодження литкового м'яза, отриманого 3 тижні тому.

Відзначимо, що матч Рома – Реал відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок поєдинку о 22:00.

Ліга чемпіонів5 турОлімпіко (Рим)

Рома - Реал Мадрид: Вівторок 27 листопада 2018

Рома
до матчу
20
год
:
59
хв
Реал Мадрид
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Теги
Хав'єр Пасторе Хав'єр Пасторе Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома Ліга чемпіонів Рома - Реал Мадрид
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