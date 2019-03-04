Солари: Жаль, что Рамос не сыграет против Аякса

Главный тренер Реала Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

"Команда горит желанием выиграть, и мне это нравится. Мы будем играть на победу, как делаем это всегда. Команда сейчас на ходу и достаточно опытная, чтобы спокойно воспринимать то, что сейчас говорят вокруг.

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Мы усиленно работаем и, конечно, расстраиваемся, когда проигрываем, но не снимаем задачи хорошо выступить в чемпионате. Ну а сейчас у нас на повестке дня Лига чемпионов.

Жаль, что Серхио Рамос завтра не сыграет. Он лидер, однако у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его", – цитирует Солари официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой Реала над Аяксом (2:1). Ответный матч состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

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