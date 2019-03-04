toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

Солари: Жаль, что Рамос не сыграет против Аякса

21:55 25 Читати українською
Солари: Жаль, что Рамос не сыграет против Аякса
Сантьяго Солари / Фото ФК Реал

Главный тренер Реала Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

 

"Команда горит желанием выиграть, и мне это нравится. Мы будем играть на победу, как делаем это всегда. Команда сейчас на ходу и достаточно опытная, чтобы спокойно воспринимать то, что сейчас говорят вокруг.

Солари – о возможном возвращении Моуринью: У Джулии Робертс меньше поклонников, чем потенциальных тренеров у Реала

Мы усиленно работаем и, конечно, расстраиваемся, когда проигрываем, но не снимаем задачи хорошо выступить в чемпионате. Ну а сейчас у нас на повестке дня Лига чемпионов.

Жаль, что Серхио Рамос завтра не сыграет. Он лидер, однако у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его", – цитирует Солари официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой Реала над Аяксом (2:1). Ответный матч состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікенду

Теги
Лига чемпионов Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Реал Мадрид - Аякс Сантьяго Солари Сантьяго Солари
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
    Україна — 14:2533 Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
22
час
:
15
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук