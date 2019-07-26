Соль вважає, що Динамо краще за Брюгге в багатьох компонентах

Нападник киян готовий до протистояння з бельгійцями у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я задоволений жеребом, оскільки мені подобаються бельгійські команди. У них багато схожого з нідерландськими, з якими я добре знайомий. Я вже двічі грав проти Брюгге, тому маю досвід протистояння з ними.

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Це хороша команда, але, думаю, ми сильніші, швидші, більш технічні. Буде цікаво грати з бельгійцями.

Я чув, що багато українців виступають у чемпіонаті Бельгії. Знаю таких гравців як Роман Яремчук, Руслан Малиновський. Це висококласні футболісти", – сказав Соль в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, перший матч протистояння відбудеться 6 серпня у Бельгії на стадіоні імені Яна Брейделя.

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